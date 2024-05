Francesca Fagnani è sotto vigilanza | minacciata dopo il suo libro sulla mala di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 –è stata messa “” dalla prefettura diper le minacce ricevute da ambienti dellavitana. Prima di essere la conduttrice e autrice di Belve, trasmissione in prima serataRai che le ha dato popolarità, la giornalista (47 anni, fra le altre cose compagna di Enrico Mentana), si è occupata della criminalità organizzata nella Capitale. Ne ha scritto in diversi articoli per Repubblica. In un’intervista tv nel programma di Piero Chiambretti ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ ha confessato di essere statain passato da membri del clan dei Casamonica. Non l’hanno fatta desistere dallo scrivere ilCriminale’, uscito nel 2024. Il titolo evoca l’espressione ‘Mafia Capitale’, nome dell’inchiesta che fece luce sugli intrecci tra le aziende riconducibili ai due noti criminalini, Massimo Carminati (ex banda della Magliana) e Salvatore Buzzi, e pubblica amministrazione (anche se per la verità, al processo in Cassazione, l’associazione mafiosa è stata esclusa).