FOTO Vota De Mita vota Dc | provocazione o nostalgia?

Tempo di lettura: < 1 minuto di un passato criticato dagli avellinesi e dall'Italia tutta dalla prima Repubblica ed ancora nei giorni nostri, oppure pura ai candidati in corsa alle amministrative? Sta di fatto che questa mattina la città di Avellino si è svegliata inondata di fax simile di schede elettorali del passato che simulano il voto all'ex presidente della Repubblica Ciriaco De. e alla Democrazia Cristiana. Schede elettorali rigorosamente in bianco e nero che sono state lasciate sui parabrezza delle macchine parcheggiate e disseminati sul muretti e strade. Una circostanza che sta facendo già discutere ma in fondo piace a tutti. Non è ancora chiaro chi abbia ideato e realizzato questa iniziativa. Tuttavia, è evidente che l'episodio è un tentativo di richiamare l'attenzione sulla campagna elettorale in corso, forse utilizzando la figura di De come simbolo di un'epoca in cui la Democrazia Cristiana dominava la scena politica italiana.