Fossi e canali, senza manutenzione si rischia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ho visto al TG regionale il servizio sugli allagamenti in Valsamoggia della settimana scorsa. Un intervistato riferisce della scarsadeied è vero, ma per quanto mi riguarda posso asserire che tantidi scolo sono stati arati per permettere di sveltire le lavorazioni. Questo a discapito di chi abita a valle che si ritrova sommerso dalle acque piovane dei diversi proprietari situati a monte. Ho chiesto via pec e personalmente al sindaco di Bologna di sensibilizzare i proprietari terrieri al ripristino dei. Nessuna risposta. Il primo evento risale al 11.05.2002. Serena Giuliani Risponde Beppe Boni I disastri dell'ultimo anno, compresi quelli recenti, hanno finalmente insegnato alle istituzioni che ladi fiumi, torrenti e, compresa la realizzazione anche di casse di espansione, è fondamentale.