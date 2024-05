Forte il bello viene adesso | Recuperare le energie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Se la finale scudetto 2024 rischia di diventare una delle più equilibrate nella storia quarantennale dei titoli assegnati ai play off nell’hockey su pista, il Porsche Centredei Marmi, comunque vada a finire, non potrà essere accusato di non aver dato tutto. C’è tanta della grinta che caratterizzava l’Alessandro Bertolucci giocatore nella squadra che ha ottenuto il primo successo stagionale contro il Trissino in una partita che, iniziata male e poi raddrizzata, ha rischiato di essere compromessa per l’espulsione definitiva di Pedro Gil a metà ripresa che sconterà una giornata di squalifica saltanto la prossima sfida contr il Trissino.. Alessandro, che partita è stata? "Abbiamo fornito una straordinaria prova di carattere e intelligenza tattica.