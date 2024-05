Formazioni ufficiali Cremonese-Venezia | Playoff Serie B 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ledi, match valido per l’andata della finaledi. 180 minuti separano le due squadre dalla promozione inA e dal ritorno nella massima(per ladopo un solo anno, per ildue). Si parte dallo Zini, dove la squadra di casa proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in discesa il doppio confronto. Proprio in virtù di ciò, sarà laa scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare il, reduce dalla doppia vittoria contro il Palermo. Ecco le scelte dei due allenatori, Stroppa e Vanoli. LE: In attesa: In attesaSportFace.