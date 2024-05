Forlì la ricerca dei ragazzi | Oltre il 50% non può stare senza telefonino Sui social fino a 12 ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Quante ore passiamo con il telefono in mano? E quante di queste sono trascorse a scorrere (in gergo si dice ‘scrollare’) le pagine deinetwork? Al netto di qualche report automatico fornito dallo smartphone e spesso archiviato con un rapido clic, è facile perdere la consapevolezza del tempo che ogni giorno si dedica al ‘piccolissimo schermo’: non più quello della tv ma del cellulare. Per i giovanissimi non è tanto il ‘classico’ Facebook oppure X (così si è rinominato Twitter), quanto ulteriori piattaformeal più recente Tik Tok che gli Stati Uniti hanno messo al bando – è d’origine cinese – ma dilaga tra ie peri bambini. Gli studenti della 2ª C dell’istituto professionale Ruffilli hanno voluto fare un lavoro di consapevolezza chiedendosi quale rapporto ha la loro generazione con ie con lo smartphone a partire dalla loro esperienza personale e da quella dei loro coetanei.