Fondazioni Santobono Pausilipon e Mediolanum | 148 mila € per la ricerca oncologica in Campania

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fondazionee Fondazioneinsieme per lain oncologia pediatrica. Donati quasi 148euro per sostenere le attività discientifica dell’Ospedale Pediatrico della. La cerimonia di consegna dell’assegno è avvenuta alla presenza della Presidente di Fondazione, Sara Doris, del direttore generale dell’AORN, Rodolfo Conenna e del direttore e del presidente della Fondazione, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi. La collaborazione rientra nel progetto benefico “Piccoli grandi sogni”, promosso da Bancaa favore di tre organizzazioni tra le più rilevanti in ambito pediatrico ospedaliero, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di cura per i piccoli pazienti.