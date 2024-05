Fonte : lanazione di 30 mag 2024

Iscrizione obbligatoria e gratuita https://fondazionemaffi. Il convegno "Amministratore di Sostegno a 20 anni dalla legge: Quali prospettive?" si svolgerà domani dalle 8 alle 13 alla Stazione Leopolda e si articolerà in tre momenti: il primo farà un excursus storico sulla nascita della figura, presentando la legge nazionale e regionale; il secondo contestualizzerà la normativa nel quotidiano partendo da una tavola rotonda aperta ai diversi attori che si interfacciano con l’amministratore di sostegno per individuare e conoscere i bisogni emergenti e i percorsi in atto nella nostra regione.

Fondazione Casa Cardinale Maffi | L’amministratore di sostegno oggi