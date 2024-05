Fonte : ilnapolista di 30 mag 2024

Scrive la Gazzetta: Dopo tanta gavetta nelle serie minori e qualche cocente delusione, Michael Folorunsho ha sfruttato al massimo l’opportunità Verona: 29 presenze, quattro gol e un assist per il centrocampista romano di origini nigeriane, che Luciano Spalletti ha anche voluto premiare con la prima convocazione in Nazionale per la recente tournée americana.

Folorunsho può ritagliarsi un ruolo nel Napoli di Conte Gaetano sarà venduto Gazzetta