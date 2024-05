Fognini-Paul oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fabiose la vedrà contro Tommynel secondo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. Entrambi sono reduci da due agili vittorie in tre set ottenute rispettivamente ai danni dell’olandese Botic Van De Zandschulp e dell’argentino Pedro Cachin. Servirà un’impresa al ligure per proseguire il proprio cammino. Davanti a lui, infatti, c’è lo statunitense, testa di serie numero quattordici del tabellone e che recentemente ha raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia., nonostante abbia vinto in due parziali l’unico precedente disputato (sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montréal nel 2019), partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers.