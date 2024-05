Firenze un fine settimana all’insegna dell’artigianato artistico con Artour e Artefacendo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 -Sarà une tradizionale quello messo in scena da CNA, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di, Artex ed il contributo di Enegan per il periodo 31 maggio-2 giugno. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno compresa (orario continuato 10-20) in Piazza Strozzi si svolgerà “”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, in cui sarà possibile ammirare ed acquistare il ‘vero fatto a mano fiorentino e toscano’: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani che, proprio in virtù della loro eccellenza, hanno reso l’evento uno degli appuntamenti più attesi da fiorentini e turisti.