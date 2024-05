Fioritura di Sarnano 2024 con le orchidee selvatiche quando andare L’alternativa a Castelluccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Macerata), 30 maggio 2025 - Non solodi Norcia.si parla disui Sibillini la m ente va subito ai campi colorati sul Pian Grande di. In realtà sbocciano anche ledei Piani di Ragnolo (foto), l’altopiano che sovrasta(Macerata).? Dalla fine di maggio alla metà di giugno. In molti la scelgono come meta per una gita in moto o in camper. Si tratta di unacompletamente spontanea, un regalo della natura: uno spettacolo da contemplare e immortalare, magari partecipando al concorso fotografico Sassotetto in Fiore organizzato dall’associazione turistica Pro. Ladei Sibillini però non è fatta solo di, ma anche di genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli.