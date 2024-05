Fioritura di Castelluccio 2024 e l’esplosione di colori quando andare | guida per chi arriva dalle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Macerata, 30 maggio– Conto alla rovescia per ladi: gli appassionati di fiori,e natura si preparano alla trasferta. Per chi deve ancora decidere, in base al periodo migliore, e vuole monitorare la situazione in tempo reale c’è anche le webcam a disposizione. Mainizia e fino asi potrà ammirare la? Il periodo va da maggio a luglio. Una gita all’insegna della natura che in molti scelgono di raggiungere anche in moto e camper. In zona, su prenotazione, c’è il parcheggio; poi da lì c’è la navetta per raggiungere l’area della. Sono molte le persone che raggiungono. Sommario Comere Favoriti i mezzi a due ruote Mobilità sostenibile Le regole da rispettare I fiori Comere Diverse le strade disponibili a seconda del luogo di partenza, che sia in Umbria o nelle: da Arquata del Tronto, Pretare e Forca di Presta e SP136 di Pian Perduto, che collega Visso e Castelsantangelo sul Nera a