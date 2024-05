Fiorentina terza delusione in dodici mesi ed un ciclo chiuso dove non tutto è da buttare

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 30 maggio 2024) Resettare e ripartire. Lo si dice sempre in presenza di una sconfitta volgendo lo sguardo al prossimo impegno, ma stavolta la possibilità di tornare in campo e reperire le energie migliori per scacciare gli incubi di una sconfitta non ci sarà. Lafinale persa in, dopo quella.