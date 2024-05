Fiorentina Savelli | Atteggiamento sbagliato Ecco chi vorrei al posto di Italiano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Andrea, attore, scrittore, regista e tifoso della, in esclusiva ai nostri microfoni: “Le tre sconfitte hanno un legame molto forte”. Ancora una sconfitta in finale per la. Dopo i ko contro Inter e West Ham dello scorso anno, la squadra diperde anche contro l’Olympiakos rimandando l’appuntamento con il primo trofeo dell’era Commisso. Di questo ne abbiamo parlato in esclusiva con Andrea, attore, scrittore e regista oltre che grande tifoso della Viola. La delusione delladopo il k.o. contro l’Olympiakos – Notizie.com – © AnsaAndrea, oggi è il day after. C’è più delusione, rammarico oppure ‘soddisfazione’ per il cammino fatto in Conference League? “Soddisfazione assolutamente no.