Fiorentina ko in Europa League Calisti | Una grande delusione

(Di giovedì 30 maggio 2024) La squadra di Vincenzo Italiano non riesce a sfatare il tabù e per la seconda volta consecutiva perde proprio nell’epilogo finale ai tempi supplementari con i greci dell’Olympiacos Oramai possiamo considerarla una vera e propria maledizione quella che impedisce alla squadra viola di tornare ad alzare un trofeo europeo dopo oltre 60 anni. Lo scorso anno furono gli inglesi del West Ham con un gol all’ultimo minuto a beffare la, questa volta la sconfitta è arrivata per mano dei greci dell’Olympiacos, ad un passo dai calci di rigore con un gol segnato a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari, fa sfumare la vittoria nella Conference. La delusione della– Notizie.com – Ansa foto Non è stata certo una bella partita, ma come tutte le finali che assegnano un trofeo, è stata soprattutto una gara tattica e giocata molto sui nervi e sulla paura di non sbagliare.