Fiorentina il rimorso di Vincenzo Italiano | Abbiamo avuto tante palle-gol per cambiare la partita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lasi trova davanti ad un momento veramente complicato da digerire. La seconda sconfitta consecutiva in una finale di Conference League ha scatenato un’atmosfera rovente all’interno della tifoseria che si aspettava qualcosa di più da parte dei propri beniamini. La viola nel complesso non ha nemmeno giocato male, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con la poca concretezza sotto porta. Al termine dell’incontro il tecnicoè intervenuto per fare il punto della situazione su una squadra che anche lui, come da accordi già presi, è destinato a lasciare.: “E’ un dispiacere” (Credit foto – pagina Facebook ACF)Queste dunque alcune delle dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa riprese da FirenzeViola: “Penso che la squadra abbia giocato unacome va giocata una finale.