Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Per il secondo anno consecutivo un gol nel finale condanna la Fiorentina in Conference League: l’Olympiacos è campione Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina arriva ad un passo dalla Conference League, ma poi nel finale inciampa e allora deve guardare gli avversari festeggiare: era successo con il West Ham, è successo di nuovo contro.

Fiorentina Conference stregata | vince l’Olympiacos