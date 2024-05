Fiorentina-Atalanta la gara inutile degli addii Non c’è solo quello di Italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 - Sarà la partita. In casasi sarebbe fatto volentieri a meno dell'appendice della prossima domenica (ore 18) contro l'. Un po' perché la sfida del 'Gewiss Stadium' è del tuttoper la classifica dei viola (mentre la squadra di Gasperini vincendo scalzerebbe la Juventus dal terzo posto), un po' perché il ritorno a Bergamo porta alla mente quel maledetto 17 marzo, quando Joe Barone accusò il malore in ritiro che poi lo portò alla morte due giorni più tardi. Ciclo finito con la finale di Conference League Ma a Bergamo laci deve andare per chiudere la stagione, anche se virtualmente l'annata è finita nella sciagurata notte di Atene. Domenica, come detto, in tanti saluteranno la maglia viola.