Film su Paolo Villaggio Bella Rai2 o Space cowboys? La tv del 30 maggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 30, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Com’è umano lui!”, regia di Luca Manfredi, con Enzo Paci e Camilla Semino Favro. Genova, seconda metà degli anni ’50.ed i suoi amici De Andre’ e il “Polio”, compiono le loro goliardiche scorribande notturne. Mentre di giorno il Polio lavora come docente,e Fabrizio – se la dormono e, a tempo perso, compongono canzoni. Ma un giorno arriva la sorpresa a sparigliare le carte:, studente di legge decisamente fuoricorso, mette incinta Maura, la sua fidanzata, e viene costretto dai genitori a sposarla. Il padre, stimato ingegnere della Genova “bene”, stanco dell’inconcludenza di, lo mette di fronte alle sue responsabilità di novello genitore e gli trova un impiego alla Cosider.