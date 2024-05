Festa di fine anno a scuola intossicati 7 studenti e un professore | sequestrate bottiglie sospette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cesano Maderno (Monza), 30 maggio 2024 –dicon sorpresa indigesta, e minuti di panico, per sette alunni di unadi Cesano Maderno. A causa, probabilmente, di un tè sono finiti tutti al pronto soccorso, con forti crampi allo stomaco. Una presunta intossicazione, che si è conclusa, per fortuna, con degli accertamenti e nessun problema serio. Colpito anche un docente di 33 anni, che però non ha voluto andare in ospedale. E' successo poco dopo le 12 nel centro di formazione professionale dei Salesiani in via De Gasperi. Ultimo giorno di, con tanto di mangiare e bere per celebrarlo al meglio, in compagnia, come d'abitudine. “Prodotti che fparte di una nostra fornitura”, ha fatto sapere la. Forse a causa di un tè freddo, settetra i 15 e i 18 anni, oltre al, hiniziato ad accusare intensi dolori allo stomaco.