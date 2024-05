Fonte : ilcorrieredellacitta di 30 mag 2024

Festa della Repubblica a Pomezia, il programma della celebrazione del 2 giugno in città, prevista anche una sorpresa per bimbi e ragazzi. com)Tutto pronto a Pomezia per la celebrazione della Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica a Pomezia | discesa del tricolore dalla torre civica e una sorpresa per bambini e ragazzi