Femminicidio Giada Zanola l’interrogatorio di Andrea Favero | Una lite poi ho un vuoto

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ha ammesso la, poi però ha sostenuto di non avere “memoria precisa” di come siano andate le cose., fermato per ildella compagna, ha ricostruito neldavanti al pubblico ministero cosa è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, dicendo a più riprese di non ricordare cosa è accaduto quando sono arrivati vicino alla ringhiera del cavalcavia sull’autostrada A4 all’altezza di Vigonza, nel Padovano, da doveè precipitata morendo. Spinta dal 38enne, secondo il pm della procura di Padova Giorgio Falcone. “Io non ho memoria precisa di come si siano svolti i fatti ieri notte ho come un. Ricordo che eravamo a casa… poi però abbiamo cominciato a litigare esi è allontanata a piedi verso il cavalcavia che passa sopra l’autostrada che dista circa un chilometro da casa nostra.