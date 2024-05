Femminicidio Giada Zanola i messaggi di Favero quando era già morta | Dove sei? Non ci hai salutato Il pm | Una messa in scena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lui sostiene di non ricordare quei momenti sul cavalcavia. Ha ricostruito la lite precedente, non ha negato che fossero in quella zona e sostiene di essere tornato a casa, addormentandosi tranquillamente. Addirittura ha mandato uno alla compagna il mattino dopo: “andata al lavoro?? Non ci hai nemmeno!!”.era giàalle 7.38 di mercoledì mattina, volata giù dal cavalcavia dell’autostrada A4 a Vigonza, nel Padovano. E quella del compagno Andreaè tutta una “in”, spiega il pubblico ministero Giulio Falcone che nel decreto di fermo con cui ha spedito in carcere il camionista 38enne. “I vuoti di memoria dell’indagato potrebbero far parte della cosiddettainal fine di non scoprire troppo le carte, ma i movimenti dell’auto ripresi dalle telecamere e le sue pur parziali ammissioni rendono evidente che i fatti si sono svolti come da lui spontaneamente ammesso poco prima dell’interrogatorio parlando con la polizia”, si legge in un passaggio del fermo.