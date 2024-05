Femminicidio a Padova 39enne getta la compagna da un cavalcavia sull’A4 | arrestato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) All’alba di ieri, mercoledì 29 maggio, una donna di 34 anni, Giada Zanola, è morta dopo essere precipitata da unsull’autostrada A4, all’altezza di Vigonza, in provincia di. Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma col passare delle ore gli inquirenti hanno quasi accertato che si è trattato in realtà di un. Sarebbe stato infatti il compagno della donna a spingerla dal ponte autostradale da un’altezza di circa 15 metri. L’uomo, Andrea Favero, 39 anni, avrebbe fatto alcune ammissioni agli inquirenti ed è stato fermato per omicidio volontario aggravato. La svolta alle indagini – coordinate dalla Procura di– è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto emerso, ilsarebbe avvenuto al culmine di una lite tra la coppia, che ha un bambino di 3 anni.