Fonte : ildenaro di 30 mag 2024

Si tratta di un esempio emblematico di come il trasporto su ferro è gestito in questa regione, un assets fondamentale per la sostenibilità, la mobilità sostenibile e per depressurizzare i centri città ancora una volta depotenziato senza visione di insieme, senza senso di bene collettivo e al contempo trasformando parte di esso in un costoso mezzo di trasporto per far pagare parecchi euro ai turisti.

Federconsumatori Campania in piazza contro l’Eav per la gestione Circumvesuviana