FC 24 Obiettivo Coppa TOTS Ultimate

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoRiscaldamentoGioca e vinci partite nellaper ottenere pacchetti e PE! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 1xGuarantee Pack Non scambiab. Scadenza: 6 Giugno Giocane 1: Gioca 1 partita. Premio: 1x 83+ X3 Rare Gold Players Pack Non scambiab, 1x 650 XP. Giocane 3: Gioca 3 partite. Premio: 1x 84+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab, 1x 650 XP. Giocane 6: Gioca 6 partite. Premio: 1xGuarantee Pack Non scambiab, 1x 650 XP. Segnane 10: Segna 10 gol.