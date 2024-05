Favignana vietato circolare in costume da bagno e a torso nudo in centro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il sindaco diFrancesco Forgione non intende fare sconti a chi gira ine aneldell’isola siciliana, a chi entra nel palazzo Florio o all'ex stabilimento delle tonnare e nella sede del Comune. Il divieto è stato imposto con un'ordinanza che ha firmato il primo cittadino, in vigore dal 1° giugno fino al 30 settembre.Una decisione che susciterà polemicheIn una delle isole icona del turismo balneare per eccellenza, i turisti dovranno dunque rinunciare a togliersi la maglietta anche nelle giornate di calura quando verrebbe spontaneo girare a. Forgione, ex deputato e già presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2006 al 2008, non ci ha pensato più di tanto nell'adottare l'ordinanza che gli farà piombare addosso non poche polemiche.