Fast fashion un mondo che non conosciamo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il, ovvero "moda veloce", è associato al concetto di "usa e getta", quindi i capi di abbigliamento sono utilizzati per una stagione e poi buttati via anche se sono in buone condizioni. Anche se questa strategia non è malvagia, ha molte problematiche, due in particolare, molto gravi: l’inquinamento ambientale causato dall’industria tessile che la classifica la seconda più inquinante ale la prima per il consumo energetico e per le risorse naturali. Inoltre da non dimenticare c’è l’aspetto sociale che vede dietro almolti fattori illegali, come lo sfruttamento minorile, la schiavitù, il lavoro senza sicurezza, i lavoratori sottopagati, per citarne alcuni. Ma dove e quando nasce il? Questo termine venne usato per la prima volta a New York nel 1989 in una delle pagine del famosissimo quotidiano New York Times; Quando Zara aprì il suo primo store diffuse un nuovo modo di fare business: si vantava di metterci quindici giorni per creare una collezione e poco dopo sostituirla con una nuova.