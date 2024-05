Far west a Londra | bimba di 9 anni in fin di vita Agguato in un ristorante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 - Scene da farieri sera nel settore est di, esattamente ad Hackney, dove una bambina di appena 9è stata ridotta in fin dia colpi d'arma da fuoco mentre cenava con la famiglia in un, vittima innocente di un'apparente resa dei conti criminale in cui sono stati gravemente feriti anche tre uomini. Il fatto è stato reso pubblico da Scotland Yard, che ha ricostruito i primi elementi d’indagine. Nell', ha detto James Conway, sovrintendente capo della Metropolitan Police, sono stati colpiti - oltre alla- tre uomini, di 26, 37 e 42d'età, tutti al momento ricoverati in ospedale. Si ritiene che fossero loro i bersagli del commando omicida. Secondo le testimonianze raccolte finora, a sparare sarebbero stati due killer arrivati su una moto, che sono stati visti sparare all'impazzata all'ingresso del, come in una sorta di blitz di stampo mafioso.