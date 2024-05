Falconara Memorial Leonardi | Jesina 2-1 sulla Falconarese Aurora Jesi 2-5 per il Barbara Monserra

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questa sera si completa il primo turno e tutte le squadre iscritte saranno almeno per una volta scese in campo: Cupramontana – Aesse Senigallia, Moie Vallesina – Camerano, 30 maggio 2024 – Il Girone A e Girone B delhanno completato il primo giro e tutte le 6 squadre iscritte hanno almeno per una volta giocato. Classifiche incerte e i prossimi incontri saranno risoluti e determinanti per la qualificazione alle semifinali. Nel Girone A laha superato laed nel prossimo appuntamento i leoncelli affronteranno la Castelfrettese: chi vince va in semifinale. Nel Girone B ilsi è riscattato della sconfitta subita all’esordio contro il Marina e a quest’ultima, nel prossimo impegno contro l’, sarà sufficiente non perdere per qualificarsi.