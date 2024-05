Fair Play Menarini premia i giovani campioni di sportività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Saranno consegnati il prossimo 5 giugno nel salone d'onore del Coni a Roma i premi. L’occasione sarà la presentazione della 28esima edizione del premio, quando saranno annunciati i nomi dei futuri ambasciatori del- in programma il 3 e 4 luglio a Firenze e Fiesole - che saliranno poi sul palcoscenico della serata conclusiva della manifestazione come modelli virtuosi di "gioco corretto", in gara e nella vita. Ad aggiudicarsi il riconoscimento della categoria '' del, istituita nel 2023 per valorizzare i più bei gesti di etica e solidarietà compiuti dalle nuove generazioni di sportivi, il calciatore cremonese dell'Asd Esperia Nicolò Vacchelli, classe 2010: lo scorso ottobre è inciampato nel corso di un'azione, ottenendo un calcio di rigore a favore della propria squadra ma poi"ha spiegato all'arbitro di non aver subito fallo, facendogli cambiare decisione".