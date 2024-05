Fagioli racconta il suo abisso | Finito l’allenamento ti si spalanca il vuoto Mi facevo schifo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Niccolò, 23 anni, intervistato da Walter Veltroni per la Gazzetta dello Sport. «Quando finiscono le 4-5 ore di allenamento, ti siil. Se non hai altri interessi, quell’ti attira. Io mi annoiavo, sembra assurdo ma è così. Il successo non è un’armatura che resiste alla solitudine, non ti consente, come una corazza, di far rimbalzare le coltellate del tempo. Pensi a quanti attori, scrittori, musicisti sono precipitati in dipendenze ancora più letali. La noia mi ha rovinato la vita. E poi ogni problema, anche il più stupido come un litigio o una partita sbagliata, dovevo compensarlo con le scariche di adrenalina che mi dava il gioco. Ogni volta che usavo quel maledetto cellulare, ogni giorno e tante volte al giorno, mi sentivo come se fossi in campo».