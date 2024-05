Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

"Ho fatto male solo a me stesso, non ho truccato partite o condizionato i risultati", dice il centrocampista della Juve TORINO - "Quando sono scoppiato a piangere, nella partita con il Sassuolo, non era solo per aver messo in difficoltà la mia squadra, ma perché in quel momento è scesa una cappa ner .

Fagioli Divorato dal gioco ora darò tutto per andare agli Europei