Fabrizio Corona | Vladimir Luxuria? Un uomo vestito da donna

(Di giovedì 30 maggio 2024)durante il podcast Gurulandia è tornato a parlare de L’Isola dei Famosi criticando apertamente. Le critiche che l’ex re dei paparazzi le ha rivolto non riguardano però il modo di condurre, bensì la sua identità di genere. Secondo, infatti, unatrans non può condurre un programma per famiglie in prima serata. Un’opinione retrograda e soprattutto non richiesta che è stata condita da commenti che avrei preferito non aver ascoltato. “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino aper capire se poteva essere un ipoteticO concorrente“. Ha esordito cosìcommettendo però due errori: l’uso del genere maschile e la parola concorrente, dato che il provino a cui si riferisce era quello per conduttrice, non per naufraga.