Fabrizio Corona svela nuovi retroscena su Fedez e Iovino e smentisce TV e giornali

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024), ospite del podcast Gurulandia di Marco Cappelli, ha fatto delle rivelazioni inedite in merito alla rissa che ha coinvoltoe CristianosuDopo il servizio mandato in onda a Zona Bianca lo scorso lunedì 27 maggio,ha fatto una sua ricostruzione dei fatti,ndo cosa avrebbe acceso la miccia e generato lo scontro:scrive adopo aver litigato per colpa diperché al locale, per il discorso di un tavolo in discoteca per una mezza fig*' una roba da bimbiminchi* che li ha fatti litigare.gli tira un cazzotto eparte insieme a tutti gli altri e li separano. Poi vanno sotto casa di. Si vede una persona che prova a dare due pugni ma non è