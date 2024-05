Fabrizio Corona la confessione del figlio Carlos gli spezza il cuore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Personaggi tv., ladelgliil– Chiuso il suo profilo Instagram,Mariaaveva deciso di non parlare più in pubblico dei suoi genitori. Il 21enne però ora deve aver mutato parere:Mariaè stato ospite del podcast Gurulandia, dove ha cercato di spiegare il suo rapporto con il padre. ( dopo le foto) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, incidente per Sonia Bruganelli: come sta (FOTO) Leggi anche: Perla Vatiero vuota il sacco su lei e Mirko Brunetti: come spenderanno i soldi vinti, ladelgliilA proposito del padre, il giovaneMaria ha detto: «Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve.