Fabi Gazzè Silvestri VIDEO del trio al Circo Massimo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Niccolò, Danielee Maxtornano con uninaldove suoneranno a luglio per un concerto evento Di nuovo insieme a distanza di 10 anni dal loro eccezionale progetto Il padrone della Festa: Niccolò, Danielee Maxtornano con unche li vede cantare e suonare di nuovo inal, dove sono attesissimi il prossimo 6 luglio (già quasi 50.000 i biglietti venduti) per una grande festa live, non un semplice concerto, che si preannuncia come uno degli eventi della prossima stagione estiva. “Doveva essere solo un sopralluogo, ma già che c’eravamo..un ripassino...”, scherzano gli artisti sulle loro pagine social postando il live del brano Life is sweet, singolo che nel 2014 fece da apripista a tutto il progetto.