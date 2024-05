Fonte : metropolitanmagazine di 30 mag 2024

Come è in grado di fare. A piccoli passi, cercando di colmare quel gap con la Red Bull che si è sempre più allargato nelle ultime stagioni di Formula 1. Sono felice per tutti, perché abbiamo spinto tantissimo nell’ultimo anno. Anche quando ci sono stati momenti difficili, come in Q1 quando ha colpito una busta di plastica con l’ala anteriore, è rimasto calmo e ha fatto un ottimo lavoro.

F1 | Frederic Vasseur sta plasmando la Ferrari