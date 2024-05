F1 Frederic Vasseur | Montreal diversa da Montecarlo ma la gara sarà combattuta fino alla fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) C’è inevitabilmente grande entusiasmo in casa Ferrari dopo la vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello, sulla scia del pacchetto di aggiornamenti introdotto a Imola sulla SF-24, sembra aver colmato il divario prestazionale dRed Bull ed in determinati circuiti è già pronta per giocarsi il successo. Max Verstappen resta il grande favorito per il titolo, mentre è decisamente più a rischio la prima posizione del Drink Team nel campionato costruttori. “Non voglio trarre conclusioni sulla base di questosettimana, ma se si considerano gli ultimi due o tre weekend, credo che Max abbia commesso più errori a Imola che nelle gare precedenti.