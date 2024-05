Evasori totali da anni 800mila euro di compensi non dichiarati Nei guai avvocato e fisioterapista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo quelle degli ultimi mesi, ancora una vicenda di evasione fiscale nel Salento.con circadinon. Questo è quanto scoperto negli ultimi giorni, nell’ambito dei controlli fiscali volti a contrastare l’evasione tributaria, dai Finanzieri della Compagnia di Gallipoli che hanno individuato, anche a seguito di una mirata analisi di rischio, un– titolare di uno studio legale – completamente sconosciuto al fisco in quanto il professionista, dagli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle. Quest’ultimo è risultato essere tra glie lo è risultato per glid’imposta che vanno dal 2018 al 2023.da, sotto la lente d’ingrandimento anche unAnalogo servizio è stato eseguito dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Tricase che ha scoperto nei giorni scorsi unche esercitava la propria attività professionale nei confronti di numerosi clienti completamente “in nero”, omettendo di dichiarare all’erario ipercepiti per le annualità dal 2017 al 2023.