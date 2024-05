Europei di Atletica Roma 2024 diramate le convocazioni | 116 Azzurri in gara a caccia delle medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio– Sale l’attesa per i CampionatidiLeggera a, che si svolgeranno allo Stadio Olimpico dal 7 al 12 giugno. E’ tutto pronto per la manifestazione che vedrà protagonisti anche glimedagliati olimpici. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana di, Antonio La Torre, ha diramato nel pomeriggio le. Sono presenti 63 uomini e 53 donne. Una squadra capiente e vogliosa con oltre 100 atleti e atlete al via per le gare in pista, in pedana e in strada. Di seguito, i convocati – Fonte fidal.it Fanno parte della squadra sei campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs (100 e 4×100), Gianmarco Tamberi (alto), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Filippo Tortu e Fausto Desalu (iscritti su 200 e 4×100), Lorenzo Patta (4×100).