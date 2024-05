Europee panico a Bruxelles | i giovani svoltano a destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)tra gli eurolirici: si sono accorti che itendono a votare apiù che in passato, e più delle classi di età superiore, che spesso si lasciano sedurre dalla proposte di sinistra o centriste, o comunque dalle offerte politiche più tradizionali in Europa. L'analisi, con tanto di cifre e approfondimenti statistici, è stata realizzata da Politico Europe, edizionee della nota testata americana. Il linguaggio dell'autrice del servizio, Hanne Cokelaere, è un piccolo documento psicopolitico, nel senso che le formazioni disono tutte invariabilmente qualificate come «far right» (cioè estrema), mentre quelle di sinistra sono di volta in volta descritte come «left-wing» o «left-leaning» (cioè di sinistra o orientate a sinistra, ma senza la sfumatura sprezzante e inquietante collegata all'essere «far», ovvero estremo).