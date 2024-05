Europee obiettivo Strasburgo Il destino degli italiani | uniti a casa divisi in Ue A rischio le coalizioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 –a Roma,a Bruxelles;in Italia, insieme in Europa. È una vera quadriglia il ballo della politica italiana nei saloni della politica continentale. La maggioranza di governo è divisa in tre: da un lato i Popolari di FI, da sempre al governo dell’Unione, dall’altro i Conservatori di FdI e le Identità della Lega, piuttosto euroscettici anziché no. L’opposizione è non meno articolata. Il Pse del Pd e i liberali di Renews di Azione e Statid’Europa sono europeisti della prima ora. Gli eventuali eletti di Avs si divideranno invece tra la sinistra del Gue e i Verdi, più radicali i primi, meno i secondi, ma ambedue all’opposizione del Commissione. A loro si potrebbe aggiungere un nuovo gruppo di sinistra formato dal M5s coi tedeschi della Bsw: neonata lista di sinistra ben accreditata intorno al 7% dopo la rottura con la Linke, ridotta invece al lumicino.