Europee 2024 | chi è Tom Vandendriessche il candidato fiammingo che può far dissolvere il Belgio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio– Le elezionipreviste per l'8 e il 9 giugno si avvicinano. In Italia continuano i dibattiti e le polemiche sui nomi dei candidati, da Ilaria Salis – con Avs nella circoscrizione nord-ovest – al generale Vannacci, con la Lega come capolista in tutte le circoscrizioni. Ma guardando in casa dei nostri vicini, quali sono i casi più interessanti negli altri paesi dell'Unione? Inil 9 giugno contestualmente alle elezioniverranno eletti anche i rappresentanti dei parlamenti regionali e nazionali. Secondo gli attuali sondaggi, il partito di estrema destra Vlaams Belang viaggia sul 23,5% dei consensi nelle Fiandre, la parte settentrionale e di lingua olandese, a differenza della Vallonia, francofona, che occupa la porzione meridionale del Paese e che i sondaggi danno più sbilanciata a sinistra verso il Partito Socialista, primo partito nella regione, che si attesta intorno al 23%.