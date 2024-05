Euro 2024 chi è Jesus Gil Manzano | l’arbitro spagnolo convocato dall’Uefa per il torneo in Germania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Jesús Gilè un arbitroclasse 1984. Ha debuttato nel massimo campionato nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Nella stagione 2016/17 ha diretto la gara di andata della Supercoppa di Spagna giocata tra Siviglia e Barcellona, vinta 2-0 dai blaugrana di Luis Enrique grazie alle reti di Luis Suárez e Munir.pei, chi è Ivan Kruzliak:slovaccoindalla Uefa L’anno successivo la finale arbitrata è stata nuovamente la sfida tra il club andaluso e quello catalano, questa volta in “Copa del Rey” e, come successo nella precedente finale, ad alzare il trofeo è stato il Barcellona grazie alle cinque reti siglate da Messi, Iniesta, Coutinho e la doppietta di Luis Suárez.