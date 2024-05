Estranei | al via le riprese della nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024): al via ledaSono iniziate in Emilia-Romagna lediin 4 serate (8×50’) prossimamente in onda su Rai 2. Lada, è coprodotta da Rai Fiction, Eagle Original Content, RAICOM. Lesi svolgeranno tra l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia per circa 15 settimane. In una piccola cittadina tra i campi e la nebbia di pianura una delle più grandi comunità Sikh d’Europa vive da sempre in armonia con la comunità locale. La scomparsa di due innamorati, Camilla Ruggeri e Manraj Singh, due moderni Romeo e Giulietta appartenenti a realtà apparentemente molto distanti, mina però questo fragile equilibrio dando il via a una sequenza di morte, rivalità e verità non dette.