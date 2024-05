Ester Azzola e le esperienze positive intorno al cibo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024)è una cuoca insolita, che alla cucina è arrivata da strade e percorsi diversi da quelli consueti che fanno pensare che forse, quando uno è davvero destinato a qualcosa, prima o poi, in un modo o nell’altro, quel qualcosa lo raggiungerà. È la sua formazione accademica scientifica – è biologa, specializzata in nutrizione e con un master in neuroscienze ottenuto all’Universidad Maimónides di Buenos Aires – e dieci anni in Argentina, trascorsi tra il lavoro di nutrizionista con gruppi sociali economicamente vulnerabili, di ricercatrice e docente che capisce che la cucina – che arriva a lei per una serie di eventi familiari – è il posto in cui tutto quello che ha studiato nei libri può diventare realtà. La specialistica in neuroscienze è stata la chiave che le ha permesso di affinare quello che ha scoperto essere il suo motore più interno: in ambito clinico si è avvicinata alle problematiche delle persone nei confronti del, e si è trovata a domandare ai suoi pazienti quale fosse un’esperienza positiva con un alimento, un pasto, un momento alimentare presente nei loro ricordi.