Estate Gi Group | oltre 3 000 opportunità di lavoro stagionale e a lungo termine

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – In vista della stagione estiva, Gi, agenzia italiana per il, sta gestendo3.000 posizioni rivolte sia a chi è in cerca di un'occupazionesia a chi vorrebbe cogliere nuove. “Nei mesi estivi – commenta Giada Donati, central delivery senior manager di Gi– sono .