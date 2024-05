Esce anche lei Isola dei Famosi dopo le due naufraghe salutate in diretta la notizia sulla terza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)dei2024, siamo quasi alla fine.questa edizione del reality show ambientato in Honduras sta per volgere al termine. Giovedì 29 maggio è infatti andata in onda la dodicesima puntata, che è statala terzultima mentre la semifinale è in programma domenica 2 giugno. Sono due i naufraghi che hanno già detto addio al sogno di vincere la trasmissione condotta da Vladimir Luxuria. Giovedì sera è infatti scattata la doppia eliminazione, oltre alla sfida per il primo finalista, che come prevedevano molti è Edoardo Stoppa. Fuori due donne, la new entry Linda Morselli e la veterana Khady Gueye. Ma ovviamente durante la serata non sono mancate le nomination e questa volta, in vista della fine, sono state più sentite che mai.